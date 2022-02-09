Війни не буде? Смілива заява глави МЗС Іспанії про Україну

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До Києва 9 лютого на запрошення глави МЗС України прибуде міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Про це повідомляє агентство Reuters.
Мета візиту
Візит запланований дипломатом для того, щоб продемонструвати солідарність з Україною та сприяти деескалації напруженості з РФ, яка зосередила свої війська на кордонах нашої країни.
"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою полягає в тому, щоб переконатися, що діалог та дипломатія – це шлях до вирішення будь-яких суперечок", – сказав міністр.
У ході візиту Альбарес зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. В Україні він пробуде два дні. Після цього дипломат вирушить до Ліона, щоб зустрітися зі своїм французьким колегою. Завтра він проведе зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Всі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", – зазначив Альбарес.
Чи буде вторгнення в Україну
- США досі вважають, що Путін поки що не вирішив, чи нападати на Україну. Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що США більше не називатимуть можливе нове вторгнення Росії в Україну "неминучим".
- 3 лютого міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що загроза з боку Росії залишається, але ризику невідворотного вторгнення немає.
- Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Захід та США своїми заявами про напад Росії на Україну "сіють паніку". Також він казав, що в Україні спеціально нагнітають обстановку, озвучуючи різні дані, коли Росія вторгнеться в Україну.
- Глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід вважає, що ситуація між Україною та Російською Федерацією не загострюватиметься найближчим часом.
Захід обурений позицією України
29 січня CNN, посилаючись на джерела в США та Україні, а також Politico, посилаючись на Puck і NatSec Daily, повідомили, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена зростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, у яких йдеться, що Росія може готувати повномасштабний напад на Україну.
Іноземні ЗМІ стривожені через те, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося що у країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям. Ніхто не спустошує полиці магазинів з продуктами і не покидає поспіхом країну.
Зеленський проти паніки серед населення
Президент Володимир Зеленський закликав українців не панікувати. Україна живе у стані війни вже восьмий рік.