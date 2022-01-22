Війни не буде! Ексрадник Путіна заспокоює українців

Найближчим часом великий війни України з Росією не буде. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.
"Найближчі кілька тижнів великої війни не буде, і я хотів би, щоб українці це точно знали. Чому її не буде? Насамперед і головним чином тому, що тих військ, які Росія концентрує поблизу українського кордону, абсолютно замало для проведення повномасштабного наступу на територію України та для розв'язання великої війни. У нас зараз є досить велика кількість даних з боку військових українських, російських, європейських, американських. Ці дані та висновки, аналіз усіх фотографій, величезної кількості відеоматеріалів, перехоплення радіо, величезна кількість інформації від людей, які бачать рухомі склади з військовою технікою та військами — все це разом показує: війська перекидаються, війська накопичуються, але цих сил недостатньо для розв'язання повномасштабної війни проти України", – сказав він.
Ілларіонов розповів, скільки військових потрібно Росії, щоб розпочати великомасштабний наступ. Також він зазначив, що хоча великої війни не буде, дрібні провокації відбуватимуться.
"Щоб бути готовим і спробувати розв'язати великомасштабну війну, Росія мусить мати готові сили, що вимірюються сотнями тисяч військ – від 500 тисяч до мільйона. Цих військ у Росії немає, і найближчим часом на кордонах їх не буде. Що стосується провокацій, дрібних нападів, обстрілів – на жаль, це можливо. Це відбувалося протягом останніх восьми років, виключити цього не можна. Можливі локальні операції і з боку ОРДЛО, і з боку Криму", – сказав він.
Також Ілларіонов додав, що президент Володимир Зеленський мав рацію у своєму відеозверненні, коли говорив про війну нервів, про прагнення налякати. Але слова про можливість окупації Харкова були помилкою президента, вважає він.
Загроза війни з Росією
- Останнім часом дедалі частіше почали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.
- Є думка, що російські війська можуть розпочати атаку з боку Білорусі, куди також стягуються війська, нібито на військові навчання. Зокрема Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність.
- Тому Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
- Водночас у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.