"Вовину тисячу" можуть забрати назад: в уряді пояснили, чому

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Скористатися тисячею гривень, яку видаватимуть за повний курс вакцинації від коронавірусу, можна буде лише протягом чотирьох місяців після надходження коштів на рахунок. Про це розповіла заступник міністра економіки Ірина Новікова, повідомляє "Країна" в Telegram.

У разі, якщо кошти будуть не використані, їх буде повернено державі.

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У народі ініціативу президента про компенсацію за щеплення назвали "Вовина тисяча" за аналогією з "Юлиною тисячею" – ініціативою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко видавати по 1000 грн як компенсацію за вкладами в банківську систему СРСР.

"Вовина тисяча"

15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн.

Анонсовану президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для вакцинованих громадян виплачуватимуть із загального фонду державного бюджету.

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Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом, але згодом і ще невідомо яким.

В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

Коли можна одержати гроші?

Програма почне працювати 19 грудня 2021 року та триватиме до кінця 2022-го. На неї, як повідомлялося, буде виділено 3 млрд грн цього року і 3 млрд на початку наступного.