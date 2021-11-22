Воювати не будуть, але допоможуть: що запропонували союзники України на випадок нападу Путіна

Україні потрібна допомога у протистоянні Росії / Колаж "Сьогодні"

Україна розраховує на допомогу західних партнерів у разі нападу Росії на нашу країну. Підтримка може бути як у вигляді зброї, так і розміщення певних військових контингентів в Україні.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" .

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На що розраховуємо

"Без допомоги наших західних партнерів досить складно буде протистояти можливому розширенню агресії Російської Федерації... Але говорити про те, що на цей час ми без допомоги наших західних партнерів не впораємося – також не зовсім коректно. Буде важко, але наші збройні сили готові дати адекватну відповідь таким агресивним діям, які, на превеликий жаль, спрогнозувати ніхто не може, тому що залізти в голову головному ініціатору і рушійному механізму пану Путіну точно ніхто не може", – сказав Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" .

Головну допомогу слід очікувати "у погляді військового обладнання та озброєння".

"Навряд чи варто очікувати, що за нас на нашій території хтось воюватиме, на превеликий жаль. Воюватимуть наші збройні сили. Але матеріально-технічне забезпечення і допомога військовою технікою та озброєнням – це те, чого дуже швидко може бути розширено перелік... А ще це й економічний, і дипломатичний аспект протидії можливій агресії", – пояснив Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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