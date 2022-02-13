"Воєнний стан не обговорювали": у Раді "скасовують" паніку через загрозу РФ

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Паніку активно розганяють, зокрема депутати, пересилаючи фейки один одному про воєнний стан у країні. Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

На його думку, приводу для занепокоєння поки що немає. Також він розповів про поточний стан справ у Раді.

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"Ніхто сьогодні / завтра закритого засідання позачергового не оголошує, запровадження воєнного стану теж не обговорювали навіть. Масово депутатів до Львова, Тернополя, Варшави та інших екзотичних місць ніхто не вивозить з Києва. Рада працює у стандартному режимі. Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували і перенесли на завтра, завтра буде погоджувальна і потім закрита фракція у "слуг" увечері", – написав він.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук у своєму Telegram-каналі прокоментував чутки, що депутатам заборонили покидати країну.

За його словами, кардинальних змін не заплановано.

"1. Небо ніхто не закривав. 2. Депутатів ніхто у пересуванні не обмежував. 3. Позачергового засідання у понеділок не буде. 4. Фракція "Слуги народу" буде у понеділок увечері. 5. Завтра – День закоханих", – написав він.

Нагадаємо, раніше нардеп Олександр Дубинський повідомив, що на тлі загрози вторгнення Росії депутатам нібито заборонили покидати Україну.

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Чи буде вторгнення в Україну

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що інформаційне нагнітання навколо можливого вторгнення Росії в Українує частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.