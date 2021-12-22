Водія нардепа, який образив поліцейського, притягнуто до відповідальності

Ще один народний депутат спричинив парламентський скандал / Колаж "Сьогодні"

Водія нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка, який образив поліцейського рік тому, притягнули до адміністративної відповідальності. Крім того, рішенням Печерського районного суду Києва він позбавлений прав на один рік та сплатив штраф 10 200 гривень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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"Нікому не можна ображати будь-кого! Тим більше поліцейських, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям. Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування", – написав міністр.

Скандал

Нагадаємо, у мережі було викладено відео від 18 грудня минулого року, на якому видно, як автомобіль "слуги" Галушко зупиняє поліцейський патруль у центрі Києва через перетин подвійної смуги. За кермом був водій депутата. Проте він викликав свого шефа, і коли на місце прибув Галушко, він заявив, що правоохоронці не мали права зупиняти машину депутата.

Партія "Слуга народу" почала внутрішню перевірку за звинуваченнями народного депутата від цієї політичної сили Миколи Галушка у корупції. Він стверджував, що місця у списках партії на місцеві вибори було продано.

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І все це сталося на тлі неохоловшого скандалу від 11 грудня, коли на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі за підсумками зняли з посади.

Наразі міністр МВС Денис Монастирський вирішив лобіювати законопроєкт про введення покарання за образу поліцейських.