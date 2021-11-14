Замість Корнієнка. У "Слузі народу" назвали топ-5 претендентів на посаду нового голови партії

Справа наліво Олена Шуляк, Микола Тищенко, Андрій Мотовиловець. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав п'ять ймовірних кандидатів на посаду нового голови партії замість Олександра Корнієнка.

Про це він розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

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За його словами, кандидатури висуватимуться прямо на з'їзді партії у понеділок, 15 листопада. Серед них:

Андрій Мотовиловець;

Євгенія Кравчук;

Олена Шуляк;

Микола Тищенко;

Галина Янченко.

"У нас часто було, коли ми думали, що навіть якщо обумовлені раніше кандидатури отримають нібито велику підтримку, то з’являлися нові пропозиції, які теж набирали велику кількість голосів. Я особисто за те, щоб людина, яка кандидує, представляла свою програму. Але висувати безпосередньо кандидатів – ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок", – підкреслив він.

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