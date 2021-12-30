"Разом ми зможемо досягти більшого": що побажав на Новий рік Разумков (відео)

Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков привітав українців із наступаючим Новим роком. Він нагадав, що треба вірити в найкраще та об'єднуватися для досягнення цілей.

Відеопривітання з'явилося на сторінці політика у Facebook.

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"Ми чесно працювали весь рік, бувало на вихідних і понаднормово. Працювали для того, щоб принести свої перемоги та надії в кожну українську сім'ю. Наближається день, коли ми щиро віримо, що будь-які мрії обов'язково збудуться. Разом ми зможемо досягти більшого. Головне вірити в краще і кожному на своєму місці робити все від нього залежне. Нехай новий рік буде сповнений позитиву, перемог та яскравих емоцій. Вітаю всіх з Новим роком!" – сказав Разумков.

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