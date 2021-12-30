"Разом ми зможемо досягти більшого": що побажав на Новий рік Разумков (відео)

Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков привітав українців із наступаючим Новим роком. Він нагадав, що треба вірити в найкраще та об'єднуватися для досягнення цілей.
Відеопривітання з'явилося на сторінці політика у Facebook.
"Ми чесно працювали весь рік, бувало на вихідних і понаднормово. Працювали для того, щоб принести свої перемоги та надії в кожну українську сім'ю. Наближається день, коли ми щиро віримо, що будь-які мрії обов'язково збудуться. Разом ми зможемо досягти більшого. Головне вірити в краще і кожному на своєму місці робити все від нього залежне. Нехай новий рік буде сповнений позитиву, перемог та яскравих емоцій. Вітаю всіх з Новим роком!" – сказав Разумков.
Останні новини про персону
- Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков відповів, чи піде в президенти. За його словами, вибори – це спочатку гра на перемогу, тут важлива не участь.
- Також політик розповів про першу "суперечку" з президентом України Володимиром Зеленським. Перші розбіжності виникли майже одразу після виборів до Верховної Ради у 2019 році через надмірний турборежим ухвалення законів.
- Крім того, Разумков вказав на важливий прокол команди Зеленського щодо Донбасу. Він здивований, що Офіс президента відсторонився від ідеї розміщення миротворців ООН на Донбасі, що дозволило б вирішити багато питань та просунутися у виконанні Мінських угод.
- Разумков розкрив свої плани та назвав головну проблему. Також він запевнив, що активно займається побудовою своєї партії.