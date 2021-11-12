"Втручання неприпустиме": Грузія відповіла Зеленському щодо Саакашвілі

Гарібашвілі розповів Зеленському про ситуацію з експрезидентом Грузії / Фото: Колаж: Сьогодні
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі, оскільки це є внутрішні справи їхньої країни. Про це йдеться на сайті уряду Грузії.
Гарібашвілі пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.
"Під час телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Міхеїла Саакашвілі провокаційними, деструктивними та загрозливими стабільності країни і заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо", – йдеться у повідомленні.
Напередодні Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Грузії та поцікавився станом здоров'я голови Виконавчого комітету з реформ України. Гарібашвілі відповів, що ув'язнений перебуває під наглядом та отримує всю необхідну допомогу.
Що відбувалося із Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали у Грузії. Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- Консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12 .
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
- Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.
- Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати . Там він навіть намагався влаштувати розбирання з тюремниками.
- Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.