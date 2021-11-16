"Влада запізнилася, рятуючи рейтинги" – Яценюк про тисячу гривень за щеплення проти COVID-19

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Тисячу гривень вакцинованим влада вирішила видавати з однією метою – підтримка свого падального політичного рейтингу. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Час Голованова" на телеканалі " Україна 24 ".

"Коронавірус – це дуже велика біда. А те, як влада боролася з цією бідою, – це просто верх безвідповідальності", – сказав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що рішення виплачувати тисячу гривень повністю вакцинованим – правильне, проте запізніле: "Це рішення треба було приймати декілька місяців тому". До прикладу, в США ухвалили рішення про фінансові стимули вакцинації ще торік.

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За його словами, що якби заява про видачу 1000 грн мала на меті підвищити рівень вакцинації, то це треба було робити декілька місяців тому, а то й на початку року: "Основна мотивація – це не боротьба за життя людей. Основна мотивація – це боротьба з падаючим рейтингом Володимира Зеленського і влади".

А заклик президента витратити ці кошти на фітнес-клуб чи кінотеатр "виглядає абсурдно з тієї точки зору, що зараз пандемія:

"Тисячу гривень видають для стимулювання того, щоби збиралося якомога більше людей, і вакцинованих, і невакцинованих, і збільшувалася кількість заражень? Тобто, там у суті навіть є абсурд – не в словах, а в діях. Це свідчить про те, що там навіть немає фахових людей", – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував фінансову мотивацію у розмірі 1 тис. для щеплених двома дозами вакцини українців. Програме почне діяти після 19 грудня цього року через додаток "Дія". Гарант держави також додав, що люди старшого покоління, які не освоїли "Дію", зможуть отримати кошти альтернативними методами, про які скажуть пізніше.

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"Вовина" тисяча

15 листопада президент Володимир Зеленський анонсував фінансову мотивацію у розмірі 1 тис. гривень для щеплених двома дозами вакцини українців.

Програма почне діяти після 19 грудня цього року через програму "Дія". Люди старшого покоління, які не мають цього додатка, зможуть отримати кошти альтернативними методами, про які скажуть пізніше.