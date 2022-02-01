"Володарка морів і всієї Європи": чому Велика Британія захищає Україну і чого чекати від Джонсона у Києві

На зустрічі Джонсона та Зеленського може бути оголошено про створення нового союзу. Фото: колаж "Сьогодні"

До Києва з офіційним візитом приїде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. На тлі загрози вторгнення Росії до України Лондон став одним із найактивніших союзників. Він підтримує Україну на дипломатичному рівні, надає потужну фінансову та військову підтримку. Що стоїть за допомогою Сполученого Королівства та чим Україна цікава Британії?

Військова допомога Великої Британії

Під час конфлікту між Україною та РФ на підтримку нашої країни активно виступила світова спільнота. США та країни Європи вимагають від Росії припинити агресію, а у разі вторгнення загрожують нищівними економічними санкціями. Мабуть, однією з найкорисніших для України серед європейських країн виявилася Велика Британія.

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Зокрема, поки Німеччина побоюється, що постачання Україні зброї можуть призвести до ескалації конфлікту і надають Києву лише нелетальну допомогу, таку як польові шпиталі або 5 тис. військових касок, Велика Британія відправляє до нашої країни 2 тис. переносних. протитанкових ракет NLAW та 30 інструкторів для навчання бійців ЗСУ. Ще сотні військових Велика Британія планує відправити до сусідніх з Україною країн НАТО, щоб діяти як "стримуючий фактор" для Росії.

Гранатомет MBT LAW може вражати ціль прямим пострілом, а також атакою зверху. Фото: warriors.fandom.com

Політична підтримка та посилення санкцій

Активну роботу із захисту України Велика Британія проводить і на політичному рівні. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон навіть скасував запланований на лютий візит до Японії через напруженість довкола України.

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Як повідомляє Independent, 1 лютого Борис Джонсон відвідає Україну

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон / Фото: Колаж: Сьогодні

До речі, напередодні в інтерв'ю телеканалу Sky News очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що влада Великої Британії готується розширити пакет санкцій проти РФ у разі її вторгнення до України.

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"Пріоритет номер один – утримати Володимира Путіна від цих дій. У олігархів Путіна та російських компаній, які є опорою для російської держави, не вдасться сховатися", – наголосила міністерка.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Дмитро Кулеба подякував своїй британській колезі за рішення ввести проти Російської Федерації масштабні санкції.

"Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по хворому місцю Росії", – зазначив Кулеба, додавши, що Британія демонструє лідерство у глобальних зусиллях зі стримування Росії від подальшої агресії.

Співробітництво та морське партнерство

Варто зазначити, що ще у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. 21 червня 2021 року в Одесі було підписано Меморандум про морське партнерство між Україною та Великою Британією, що передбачає спільне будівництво військових кораблів, реконструкцію українських суднобудівних підприємств та будівництво двох баз ВМС України.

Ляпас Росії

До речі, 23 червня у Чорному морі стався інцидент між збройними силами Росії та Великої Британії, який ледь не переріс у бойове зіткнення. Британський ракетний есмінець HMS Defender демонстративно пройшов поблизу кримського мису Фіолент на відстані 12 км від бази Чорноморського флоту ВМС РФ. Низка військових експертів назвала такий маневр "ляпасом і політичним приниженням Росії" – Британія показала світові, що Росія не настільки велика і грізна військова держава, якою намагається виглядати.

Британський есмінець Defender. Фото: REUTERS / Sergey Smolentsev

Фінансова допомога

Як заявив Дмитро Кулеба, 2022 року Британія продовжить економічну співпрацю та виділить додатковий 1 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію торгових та інвестиційних проєктів з України.

"Залучення цих коштів до раніше анонсованих 2,5 млрд фунтів стерлінгів створить нові можливості для української економіки та бізнесу, а також підвищить добробут українських громадян", – заявив голова українського МЗС, наголосивши, що загальний обсяг британської допомоги збільшився до 3,5 млрд фунтів.

Дмитро Кулеба: "Загальний обсяг британської допомоги збільшився до 3,5 млрд. фунтів стерлінгів" / Фото: Facebook

"Втерти носа Євросоюзу"

Політолог Ігор Петренко вважає партнерство з Великою Британією успіхом української дипломатії, проте зазначає, що Сполучене Королівство також має свій інтерес.

"Після виходу з ЄС Велика Британія намагається застовпити місце лідера Європи і, так би мовити, "втерти" Євросоюзу ніс". Показати свою значущість у розв'язанні геополітичних проблем. У питанні допомоги Україні вона справді лідирує серед європейських країн", – каже "Сьогодні" Петренко.

Ігор Петренко: "Після виходу з ЄС Великобританія намагається застовпити місце лідера Європи та "втерти" Євросоюзу ніс" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Олексій Якубін.

"Допомога Україні у протистоянні з РФ для Британії – не лише питання безпеки Європи, а й спроба зміцнення своїх позицій на міжнародній арені та насамперед у самій Європі. Після "брекситу" лідерами у Європі стали Німеччина та Франція. Британії довелося зближуватися зі США, але вона хоче бути самостійним політичним гравцем та перебувати на першій позиції. Для цього Лондон вклинився у розв'язання українських проблем і за активністю намагається обігнати США, тим самим привертає до себе увагу всього світу та збільшує свій авторитет", – каже Якубін.

Олексій Якубін: "Британія хоче бути самостійним політичним гравцем" / Фото: Facebook

"Володарка морів та всієї Європи"

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Велика Британія має ще один інтерес у зближенні з Україною.

"Історично Британія вважалася "володаркою морів". Сьогодні вона хоче закріпити цей статус, отримавши вільний доступ до Чорноморсько-Каспійського регіону. З цим пов'язані й військово-морське партнерство з Україною та провокаційний підхід есмінця Defender до бази ВМС РФ", – каже Карасьов.

Політолог також зазначає, що у конфлікті України з РФ нашій країні варто орієнтуватися саме на допомогу Британії.

"Для США Європа сьогодні йде на другий план, пріоритет американської зовнішньої політики – Китай та Азія. Німеччина та Франція мають тісні економічні зв'язки з Росією, тому їм важко посилювати тиск на Москву. У Великої Британії ж маневрів більше, вона має всі шанси стати лідером усієї Європи – від західної до східної", – говорить Карасьов.

Вадим Карасьов: "Великобританія має шанси стати лідером усієї Європи – від західної до східної" / Фото: Facebook

Чого очікувати від візиту Джонсона до Києва

22 січня голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон працює над розвитком союзу "Україна – Польща – Британія". Політолог Карасьов упевнений, що 1 лютого у Києві буде підписано декларацію про союз трьох країн.

"1 лютого до Києва також прибуде прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Найімовірніше буде оголошено про новий союз. Велика Британія робить ставку на союзництво зі Східною Європою, яка своєю чергою більше довіряє Лондону, ніж Парижу та Берліну. Зважаючи на все, Україна до цього нового блоку увійде однією з перших", – резюмував Карасьов.

Геополітична мапа можливої лінії Лондон – Варшава – Київ. Фото: Council on Geostrategy

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можлива ескалація російської агресії навколо України буде хворобливою та кривавою, а також може стати "новою Чечнею" для РФ.

Також ми з'ясовували, що може завадити співробітництву України та Великої Британії.