Візит Меркель в Москву: які поради канцлер хоче отримати у Путіна

Ангела Меркель прямує до Москви, щоб просити у Кремля гарантій для України / Фото: Колаж: Сьогодні

20 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Москву і зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. А вже 22 серпня прилетить до Києва для переговорів із Володимиром Зеленським. Про це раніше заявляв спікер німецького уряду Штеффен Зайберт. Хтось побачив у послідовності цих візитів символічну закономірність. Меркель їде до Путіна порадитися, що їй сказати Зеленському.

Навіщо насправді Меркель їде до господаря Кремля, розбирався "Сегодня".

Маршрут Берлін – Москва – Київ

Раніше коментуючи візит канцлера Німеччини до Києва, прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив:

"Німеччина – наш ключовий партнер у Європі в політиці, економіці, торгівлі, промисловості та енергетиці. Візит Ангели Меркель в Україну доводить, що без України і прямих переговорів із президентом України сучасні найважливіші питання безпеки в Європі не вирішать".

В свою чергу, політолог Володимир Фесенко зазначає, що Ангела Меркель не випадково їде спочатку до Путіна, а потім до Зеленському.

"Канцлер буде обговорювати з двома президентами дві основні теми. По-перше, ймовірність переговорів між Газпромом і "Нафтогазом України" про продовження транзиту російського газу через українську ГТС після 2024 року. По-друге, необхідність відновлення переговорів у Нормандському форматі. Нагадаю, що раніше президент Зеленський не раз заявляв про те, що тільки таким чином можна вивести переговорний процес про мир на Донбасі з глухого кута".

Фесенко також підкреслює, що гарантій успішних переговорів Меркель із Путіним із українських питань – немає. Росія може не піти на поступки і продовжити енергетичний тиск на Україну.

"Але, в такому разі, судячи зі спільної заяви Ангели Меркель і глави Білого дому Джо Байдена (нагадаємо, що воно було зроблено під час візиту канцлера в США) – проти РФ будуть введені санкції", – зазначає політолог.

День Незалежності та Кримська платформа

Примітно, що канцлер Німеччини прилітає до Києва напередодні дня Незалежності і старту саміту "Кримської платформи". Але Меркель не братиме участь в саміті і урочистостях. Володимир Фесенко вважає, що факт візиту Меркель в ці дні говорить про повагу Німеччини до нашої країни.

"Отже, Меркель показує, що підтримує Україну. Але не варто забувати, що головна мета поїздки лідера Німеччини – схилити Володимира Путіна до компромісів стосовно України. Участю в саміті вона не бажає створювати додаткову напругу в Кремлі", – вважає Фесенко.

Він також нагадує, що представники Німеччини все ж візьмуть участь у Кримській платформі. І підкреслює, що далеко не всі країни-учасниці (нині свою участь в саміті вже підтвердили 38 країн) будуть представлені на вищому рівні.

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Політологи зазначають, що не варто чекати прогресу в відносинах Німеччини і України після цієї зустрічі. Також експерти зазначають, що сам факт візиту Меркель в Україну є наслідком жорсткої дипломатії Офісу президента. По суті, Ангела Меркель їде до Києва, щоб просити вибачення за обраний курс , який у якийсь момент пішов врозріз із інтересами України.

, який у якийсь момент пішов врозріз із інтересами України. Ангела Меркель їде до Києва напередодні своєї відставки. Це свого роду прощальний візит, хоча канцлера, на думку експертів, рано списувати з рахунків.

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