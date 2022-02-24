"Ймовірність загинути на дорозі в рази більша": радник голови МВС Геращенко дав поради охочим покинути Київ

Антон Геращенко закликав киян не виїжджати із міста. Фото: колаж" "Сьогодні"

Радник голови МВС Антон Геращенко закликав киян не виїжджати на автомобілях, щоб не створювати пробки і не наражати себе на небезпеку. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 лютого.

"Після вторгнення багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. На виїздах із Києва величезні пробки. Я б не рекомендував вам поїхати прямо зараз. Ви просто витратите багато годин, стоячи в пробках і нервуючи", – написав він.

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Геращенко також нагадав про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

"Ймовірність загинути на дорозі в багато разів більша, ніж від російського вторгнення. Якщо ви, водій, потрапили в ДТП без жертв і травм, будь ласка обміняйтесь телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим, хто хоче проїхати", – зазначив радник міністра.

Крім того, Геращенко наголосив, що патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих, оскільки правоохоронці мають забезпечувати порядок на вулицях міст.

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