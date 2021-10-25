Верещук замість Тарана? Озвучили позицію президента

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За всіх можливих кадрових змін в Міноборони депутати чекатимуть пріоритету від президента.Про це розповів депутат від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі 24 каналу.

"За моєю інформацією, президент ще остаточно не визначився",

- заявив нардеп.

Також він зазначив, що у нардепів є претензії практично до будь-якого міністра, а якщо брати до уваги діяльність Тарана, то управління в Збройних силах дійсно можна поліпшити.

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У свою чергу народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан повідомив , Що монобольшінство у Верховній Раді незабаром розгляне питання заміни міністра екології Романа Абрамовського, а також, що при владі є питання до діяльності ще кількох міністрів.

Коментуючи чутки про відставку глави Міноборони та інших міністрів, а також про можливе призначення віце-прем'єра з питань реінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони, а замість нього прийде депутат Ірина Верещук, він зазначив, що "дана інформація найімовірніше з'являється з метою з метою формування громадської думки для стимулювання прийняття тих чи інших рішень ".

"У будь-якому випадку я б зараз не розглядав будь-які фінальні рішення, що Резніков і Верещук кудись переходять. Мені здається, на початку наступного пленарного тижня, в понеділок, у нас у фракції такі кадри повинні бути обговорені спочатку", – заявив Мокан.

Нагадаємо, що раніше журналіст Дмитро Гордон заявляв тому, що найближчим часом можуть відправити у відставку щонайменше двох міністрів уряду – главу Міноборони Андрія Тарана і Мін'юсту Дениса малюська. На думку Гордона, Таран не годиться для поста міністра оборони і розвів в армії безлад.

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"Андрію Тарану приготуватися на вихід треба. Тому що той" совок ", який він розвів в армії, і" безладдя ", яке панує там сьогодні, в армії воюючою країни, це не діло. Він не годиться для поста міністра оборони і він повинен піти у відставку. І він піде у відставку – його скоро замінять ", – підкреслив журналіст.

21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.

13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС .