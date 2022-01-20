Угорщина підтримає вступ України до НАТО, але за однієї умови

Петер Сіярто назвав умову згоди Угорщини на Україну в НАТО. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters
Угорщина погодиться на вступ України до НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – розв'язання проблеми з правами національних меншин. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає ТАРС.
"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", – сказав він.
За словами Сіярто, влада Угорщини незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.
"Їх права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам із подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", – заявив політик.
Конфлікт із Угорщиною
- Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.
- Весною 2014 року, у розпал війни на Донбасі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.
"Угорці, які проживають у Карпатському регіоні, мають право на подвійне громадянство, на права національної спільноти та на автономію. Становище 200 тисяч угорців, що живуть в Україні, надає цьому питанню особливої гостроти", – заявив прем'єр у травні 2014 року під час виступу у парламенті.
- 2020 року депутати від партії Орбана "Фідес" назвали обшуки СБУ в угорському благодійному фонді на Закарпатті політично мотивованими та пообіцяли звернутися до міжнародного суду.
- У січні 2021 року Петер Сіярто вже вдруге вимагав присутності на Закарпатті постійних спостерігачів ОБСЄ, щоб стежити за дотриманням прав угорської меншини. Він пояснив це порушенням прав та фізичними загрозами, яких нібито зазнають закарпатські угорці.