"Венеціанка" перевірить закон про олігархів: як відреагували в Україні та ЄС

Більдт (зліва), Аваков (в центрі) і Весслау позитивно оцінили крок Києва. Колаж "Сьогодні"

Іноземні та українські політики і дипломати вважають правильним, що законопроєкт №5599 про олігархів переданий на розгляд Венеціанської комісії, оскільки цей орган має абсолютний міжнародний авторитет і його висновки не підлягають сумніву.

Про це йшла мова на полях форуму YES Brainstorming, організованого Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

Заступник глави Консультативної місії ЄС Фредрік Весслау

Весслау схвалив рішення Ради. Фото: twitter.com/FWesslau

"Венеціанська комісія завжди користується великим авторитетом у справі законотворчості. Її висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії".

Колишній прем'єр-міністр Швеції та ексглава МЗС Карл Більдт

Багато країн покладалися на "венеціанку", говорить Більдт / Фото: Getty Images

"Мені здається, це хороша ідея. Я маю на увазі, що Венеціанська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисною для низки країн, коли ті стикалися з будь-яким спірним або складним питанням верховенства права".

Ексглава МВС України Арсен Аваков

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Аваков нагадав, що Україна не раз через таке проходила. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Я вважаю, що будь-які закони, які викликають соціальний резонанс, і тим більше, коли є наполягання з боку низки опозиційних фракцій, і є сумніви у омбудсмена та інших фахівців... Нічого не трапиться від того, що ми цей закон проведемо через Венеціанську комісію. Ми будуємо розвинену європейську країну з цінностями загальновизнаними, тому це коректна процедура і Україна її проходила вже не один раз".

Ексглава МЗС України Павло Клімкін

Клімкін не в захваті від законопроєкту / Фото: AFP

"Я вважаю всю історію смішною. Запитайте кого завгодно – Байдена, Меркель, того, хто знає Україну, – він вам назве олігархів так, як він розуміє. Це політичне сприйняття, його не можна визначити юридично. Прогрес будь-якого суспільства і країни полягає в тому, що ми стаємо кращими, ми стаємо прозорими. Повинні люди краще працювати – це 100%. Повинні люди прозоріше відбиратися за допомогою суспільства – це 100%. Повинні мати кращі медіа – це 100% і так відбувається прогрес. Не можна за допомогою трьох рядків побудувати кращий світ. Так воно не працює, і те, що ми посилаємо один закон до Венеціанської комісії – це правильна історія".

Чому олігархічний закон вирішили віддати "венеціанці"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. За її словами, цей документ порушує права людини.

Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

Денісова підкреслила, що в нинішньому вигляді законопроєкт загрожує і свободі слова. Може бути введена цензура, тобто контроль з боку інституцій влади щодо поширення інформації в ЗМІ, а це буде суперечити статті 15 Конституції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів).

А днями експерти і політики обговорили заяву Денісової про деолігархізацію. Вони відзначають, що владі краще подбати про сильні суди, боротьбу з корупцією і, найголовніше, виконання вже чинних законів.