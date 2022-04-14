У Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ

Діяльність ОПЗЖ у ВР призупинили. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

Діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді призупинили.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Як стало відомо, таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони.

Також наголошується, що із фракції ОПЗЖ вийшли Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурмич. Раніше фракцію залишили дев'ять нардепів, а Іллю Ківу, якого підозрюють у держзраді, позбавили мандата.

Ситуація з ОПЗЖ

8 квітня Держбюро розслідувань України викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії ОПЗЖ у причетності до колабораційної діяльності. Вони займалися координацією поширення фейків про ситуацію в нашій країні.

1 квітня Маріупольська міськрада на позачерговій сесії місцевої ради змушена була призупинити повноваження депутатів ОПЗЖ та партії "Шарія" на період воєнного стану для того, щоб вони не прийняли від Росії пропозиції здати владу в місті.

30 березня депутат міськради тимчасово окупованого Ізюму від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським військам захопити місто, показавши їм незахищений шлях.

15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. І ще депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.

Перед цим Киві було повідомлено про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.

Їхній лідер Віктор Медведчук звинувачується у передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році політик нібито передав Козаку, який був на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії) та в антиукраїнській діяльності (кума Володимира Путіна підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).

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