В Україні затвердили стратегічний оборонний бюлетень України

Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України – увів у дію рішення РНБО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:​

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набуття центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами необхідних інституційних спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави й захисту її території від можливої агресії;​

впровадження в силах оборони передового досвіду, принципів і стандартів держав-членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури;

планування всеосяжної оборони з розробкою плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони тощо;

розвиток спроможностей сил оборони в контексті підготовки до ведення всеосяжної оборони України, їхнє всебічне забезпечення;​

​забезпечення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України;.

У документі також визначено перспективну модель ЗСУ та інших складових сил оборони, основні принципи щодо організації системи управління, перспективного складу, військово-кадрової та військово-технічної політики ЗСУ та інших складових сил оборони та спрямування розвитку оперативних, бойових і спеціальних спроможностей сил оборони.

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