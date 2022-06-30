В Україні стартував процес формування реєстру олігархів

Президент схвалив запуск реєстру / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні введено в дію рішення РНБО щодо порядку формування реєстру олігархів. Про це йдеться у відповідному указі президента Україна Володимира Зеленського від 29 червня

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок її формування та ведення", – йдеться у тексті указу.

Відомості про олігархів, які будуть вноситися до реєстру, не будуть конфіденційними, але в ньому буде інформація, що містить державну таємницю та службову інформацію.

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Які відомості будуть у реєстрі

ПІБ, дата та місце народження,

ідентифікаційні дані,

реквізити паспортів,

обґрунтування визнання особистості олігархом.

Також зазначається, що доступ до нього матимуть декларанти, реєстратори, співробітники власника та адміністратора реєстру, голова, секретар та члени РНБО, посадові особи та працівники інших державних органів.

Крім того, доступ до електронних кабінетів олігархів матимуть доступ не лише самі олігархи, а й, зокрема, президент України, секретар та члени РНБО.

Що цьому передувало

Законопроєкт про деолігархізацію (№5599) був зареєстрований у Верховній Раді у червні 2021 року з ініціативи президента України. Цей законопроєкт одержав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок, що до законопроєкту потрібно внести велику кількість принципових правок. Однак, Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

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Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені у деяких правах.