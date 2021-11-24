В Україні з'явився політик, який виграє у другому турі у Зеленського

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Якби зараз відбувалися президентські вибори, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,2% українців, що на 7% більше, ніж у його основного суперника Петра Порошенка. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 11 до 17 листопада.

Українцям запитали, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчим часом. Скільки б набрали політики:

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президент Володимир Зеленський – 25,2%;

п'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко – 17,5%;

один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 10,9%;

лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 9,4%;

ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков – 7,5%;

лідер партії "Сила та честь" Ігор Смешко – 5,2%;

експрем'єр, лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман – 4,9%;

екснардеп Євген Мураєв – 4,8%.

Хто б переміг у другому турі

У разі виходу до другого туру Зеленського та Разумкова за Зеленського проголосували б 23% усіх опитаних, або 50% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова — відповідно 25% та 50%.

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Соціологи зазначають, що порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Порошенка (з 9 до 11% серед усіх опитаних) та Гройсмана (з 2 до 3,5%). Рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Опитування проводилося в період у всіх підконтрольних уряду регіонах серед 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання. Вибірка є репрезентативною за основними соціально-демографічними показниками, помилка вибірки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,3%.

Не підтверджує та не спростовує

Сам Розумков, якого сватають у президенти, прямо про свої політичні наміри не говорить. Про гіпотетичну можливість балотування в президенти він вкотре натякнув у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24". Ведучий мимохідь запитав: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента?". На що Разумков відповів: "Я хіба таке говорив? Я не говорив "ні".