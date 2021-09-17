В Україні під загрозою одна з головних реформ – Держдеп США

У США незадоволені проблемою з судовою реформою в Україні. Колаж "Сьогодні"

США стурбовані тим, що на днях Рада суддів України не змогла призначити українських суддів для відновлення Вищої ради правосуддя. Американці вважають, що це загрожує зривом судової реформи.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що в липні Україна прийняла історичний закон, який дає можливість провести справжню реформу судової системи.

"Міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України – Вищої ради правосуддя, відповідно до цього закону. Проте 13 вересня Рада суддів України відмовився призначити українських суддів для участі в процесі, що загрожує зривом обіцянки про реальну судову реформу в Україні", – йдеться в заяві Госдепу.

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Відзначимо, що Рада суддів не змогла призначити трьох членів Етичної ради, яка потім повинна перевіряти кандидатів до Вищої ради правосуддя і її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності.

"Ще є час врятувати ці зусилля. Рада суддів може виконувати свої обов'язки по виконанню закону і висунути кандидатури ... Ми як і раніше твердо прихильні наданню допомоги у цій важливій реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям і щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції. Судова реформа принесе більше робочих місць і економічних можливостей, а також забезпечить чесність і справедливість. Український народ заслуговує не меншого", – заявили в США.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський обурився тим, що Рада суддів не змла призначити членів Етичної ради. В результаті 16 вересня на Банковій відбулася зустріч за участі керівників органів суддівського управління, зокрема голів Ради суддів України, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки", і обговорили недопущення блокування судової реформи.

Судова реформа в Україні

29 червня Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Це означає, що тепер будуть контролювати не тільки роботу суддівського корпусу, а й тих, хто їх призначає.

13 липня Рада підтримала пропозиції Зеленського в закон про ВККС: комісія буде вважатися повноважною, якщо з 11 її членів шестеро будуть суддями або колишніми суддями.

14 липня прийнято закон щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів. Цим же законом була створена й Етична рада.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив війну судовій системі. Він хоче провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон. І це ще далеко не все.