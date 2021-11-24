В Україні дві нові загрози: США звернулися до своїх громадян

Посольство США попередило своїх громадян, що на них чекає в Україні / Колаж "Сьогодні"

Влада США випустила попередження для своїх громадян, не відвідувати регіони України на наших державних кордонах, а також уникати відвідування Донецької та Луганської областей та окупованого Криму.

Оповіщення про безпеку з'явилося на сайті посольства США в Україні.

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Небезпечна країна

"Громадянам США повідомляємо про нестандартні військові дії Росії біля кордонів України та в окупованому Криму. Рекомендації щодо подорожей в Україні залишаються на рівні "4": не подорожувати

- у Крим через зловживання з боку російської окупаційної влади,

- у східні регіони Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт;

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- по всій Україні через COVID-19.

Нагадуємо громадянам США, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися практично без попередження", – сказано у повідомленні.

Ситуація