У Time написали, як Зеленський збирається "воювати" із політичними опонентами

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Президент України Володимир Зеленський використовує "деолігархізацію" як метод боротьби зі своїми політичними опонентами та ЗМІ, що належать їм. США вважають ці методи "суперечливими", проте не втручаються.

Про це пише американський журнал Time .

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"Ця стратегія, яку уряд називає "деолігархізацією", націлена на багатьох внутрішніх противників Зеленського і, зокрема, на їхні телеканали. США уникають критики репресій, не бажаючи керувати у ручному режимі тим, що робить Україна", – розповів виданню американський чиновник.

Чиновник повідомив Time, що Україна завжди була головним пріоритетом для адміністрації США:

"Україні приділялася дуже пильна і майже постійна увага з самого першого дня".

Видання наводить приклад із закриттям каналів, підконтрольних лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, та запровадженням санкцій проти нього:

"У випадку з Медведчуком посольство США підбадьорювало Зеленського. "Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій", — йдеться у повідомленні посольства у Twitter у лютому минулого року, наступного дня після того, як санкції заморозили активи Медведчука.

Як зазначив чиновник, "коли адміністрація Зеленського вирішила переслідувати Медведчука, США вітали це як частину боротьби України за протидію згубному впливу Росії".

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"Методи, які використовуються у цій боротьбі, були новими та суперечливими. Замість того, щоб діяти через систему правосуддя, Зеленський ввів санкції проти українських олігархів та політиків, указом заморозивши їхні активи", – йдеться у публікації.

На Заході критикують Зеленського за війну з опонентами та великим бізнесом

На Заході продовжують критикувати дії президента Володимира Зеленського, нарікаючи на те, що на тлі вторгнення російських військ до України, а їх на кордоні вже понад 100 тисяч, він почав внутрішню "битву" з опонентами влади та великим бізнесом. Це може розділити країну замість згуртування та захисту від вторгнення РФ. Про це йдеться у статті американського видання The Washington Post.

Аналітики вважають, що внутрішня "війна" проти великого бізнесу та п'ятого президента Петра Порошенка (якому оголосили про підозру) ризикує підставити Україну в очах міжнародної спільноти.

В Україні був ухвалений закон про олігархів ще у вересні, а 3 листопада у ньому усунули технічні неточності. Раніше в авторитетному виданні Atlantic Council заявили про ризики закону про олігархів.

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У статті Financial Times теж зазначали, що на тлі загрози РФ Зеленський влаштував "війну" з великим бізнесом.