Спроба військового перевороту в Судані: зв'язок і інтернет відключили, є затримані

Прем'єр-міністр Судану опинився під домашнім арештом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Судані група військових заарештувала декілька чиновників в Кабінеті міністрів, включаючи прем'єр-міністра Судану Абдаллу Гамдока, багато хто назвав це спробою військового перевороту.

Як повідомляє Al Jazeera, в країні заарештували також радника прем'єр-міністра з питань ЗМІ, члена парламенту і декілька цивільних чиновників.

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"Ми точно знаємо, що міністр промисловості заарештований. Всього за кілька хвилин до арешту він розмістив в соціальних мережах повідомлення про те, що у його будинку є військові", – розповів репортер видання зі столиці Судану Хартума.

Він також додав, що доступ до телекомунікацій в країні обмежений, тому складно отримати інформацію про те, що відбувається. У той же час він назвав імена інших затриманих чиновників:

Міністр промисловості Ібрагім аль-Шейх

Міністр інформації Хамза Балулу

Член суверенної ради Мохаммед аль-Фіки Суліман

Радник прем'єра зі ЗМІ Фейсал Мохаммед Салех

На кадрах затримання прем'єр-міністра Хамдока. Фото: ЗМІ Судану

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Жителі Хартума, столиці Судану, заявили, що армійські війська були розміщені по всьому місту, а кілька ключових мостів через Ніл – закриті для руху транспорту. Вони також повідомили про відключення інтернету і телефонного зв'язку. Тоді як в мечетях навколо столиці використовувалися гучномовці, щоб закликати людей виходити на вулиці в знак протесту проти перевороту.

Що відомо

Зазначається, що арешти в Судані відбуваються після декількох тижнів зростання напруженості між цивільним і військовим керівництвом. Невдала спроба державного перевороту у вересні розколола країну за старим принципом, зіштовхнувши більш консервативних ісламістів, які бажають створити військовий уряд, проти тих, хто скинув автократичного колишнього правителя Омара аль-Башира в ході масових протестів. В останні дні обидва табори вийшли на демонстрації.

Раніше ми повідомляли, що в Судані уклали мир після 17 років війни.

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Також нагадаємо, в ході акцій протестів в Судані в липні 2019 року були застрелені п'ятеро студентів, після чого в країні у всіх школах призупинили навчальний процес.