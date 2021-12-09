Коли Україна вступить до НАТО? У США розчарували прогнозом

Держдепартамент США. Фото: колаж "Сьогодні"

У Держдепартаменті США сумніваються, що Україна приєднається до НАТО протягом найближчих десяти років.

Про це повідомляє AP, посилаючись на власне джерело.

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"Байдену доведеться вирішити питання про бажання України вступити до НАТО. США та НАТО відкидають вимоги Путіна дати гарантії, що Україна ніколи не стане членом західного військового альянсу. Але високопосадовці Держдепартаменту повідомили Україну, що членство в НАТО навряд чи буде схвалено найближчим десятиліттям", – йдеться у повідомленні.

Путін проти України в НАТО