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На виборах в окрузі №197 переміг кандидат від "Слуги народу"

Володимир Козир
1 листопада, 00:25
За кандидата від політичної партії віддали 50,79% голосів

Кандидат від "Слуги Народу" набрав понад 50% голосів/Колаж: Сьогодні

У "Слузі Народу" назвали переможця на виборах у 197 окрузі. Ним став Віталій Войцехівський (партія "Слуга Народу")

Про це повідомили у партії "Слуга народу".

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Результати підрахунку голосів

Результати попереднього підрахунку голосів, проведеного штабом вказаного кандидата, є такими:

  • Опрацьовано 100% бюлетенів;
  • Віталій Войцехівський ("Слуга Народу") — 50,79%.

Хто брав участь у виборах?

У довиборах на 197-му окрузі, серед інших, брали участь:

  • мер Золотоноші (Черкаська обл.) Віталій Войцехівський (партія "Слуга народу");
  • самовисуванець Віталій Войцехівський;
  • екс-нардеп Андрій Іллєнко ("Свобода");
  • колишній журналіст Роман Сущенко ("Євросолідарність");
  • громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія);
  • Антон Подчапко ("Влада народу");
  • підприємець, співак Сергій Василюк ("Народовладдя");
  • Наталія Степушенко ("Нові обличчя");
  • підприємниця Олена Козачук ("Молодий Харків");
  • В'ячеслав Резніков ("Команда Андрія Балоги");
  • самовисуванець Леонід Даценко та інші.

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