У Росії розробили новий план з перекидання нелегалів до Польщі

Дуда чекає на нові проблеми / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Польща, яка з літа цього року постійно зазнає напливу груп нелегальних мігрантів, чекає на їх нову хвилю. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що є ризик появи маршруту міграції з Афганістану до ЄС на суходолі, через Росію.

Про це повідомляє російська агенція ТАРС.

Реклама

Новий шлях – через Росію

"Ми можемо мати справу із ситуацією, коли люди з Афганістану йдуть через кордони на суходолі, через Росію. Сподіваюся, що такої ситуації не буде", – сказав Дуда на пресконференції у Будапешті з колегами у Вишеградській групі (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія).

Він зазначив, що ризик такого розвитку подій "абсолютно реальний", але висловив сподівання, що російська влада "не допустить виникнення такої кризової ситуації".

Санкції