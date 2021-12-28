У Росії пригрозили застосувати війська в Україні, але за однієї умови

Косачов виключив плани воєнної операції в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не виношує планів здійснити військову операцію щодо України, але не виключила застосування своїх військ на Донбасі. Про це заявив віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов, пише Інтерфакс.

"Ні і ще раз ні, Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію стосовно України", – сказав він.

Косачов зазначив, що ситуація навколо Донбасу нагнітається, а Київ підштовхують до вирішення проблем воєнним шляхом.

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Він натякнув, що Росія може офіційно застосувати свої війська в Україні, якщо ЗСУ будуть силою брати Донбас. От тільки в Україні неодноразово говорили, що не збираються йти у наступ, а розраховують на політико-дипломатичне вирішення конфлікту.

"Провокатори і всередині, і зовні України абсолютно точно розуміють, що в цьому випадку станеться. У жодному разі не передбачаючи розвиток подій, просто нагадаю цим провокаторам, що після того, як сталася трагедія Цхінвала, у листопаді 2009 року в Росії було внесено серйозні поправки до чинного Федерального закону "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", – зауважив Косачов.

Віцеспікер додав, що однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, – це захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

План РФ щодо нападу на Україну