У Росії оцінили шанси на відмову НАТО від України та Грузії

Путін затіяв політичний струс, не будучі впевненим у перемозі / Колаж "Сьогодні"

Починаючи свою геополітичну гру щодо недопущення розширення НАТО за рахунок України та Грузії, Кремль не дуже й вірить у її успіх. Про це розповіли американському агентству Bloomberg джерела, близькі до уряду Росії.

Шанси на перемогу

За словами одного з джерел, у Москві розуміють, що навряд чи переговори вплинуть на бажання Північноатлантичного альянсу розмістити свою зброю біля російських кордонів. Так само в Кремлі абсолютно впевнені, що нинішня влада Грузії, Молдови та України не відмовляться від євроатлантичної інтеграції.

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"Тепер, коли вимоги озвучені, Путін готовий чекати, але не надто довго. Якщо Путін вирішить, що він натрапив на стіну нерозуміння, я не виключаю реальної військової операції", – вважає Тетяна Станова, засновник політичного консультанта R.Politik.

"Залишається незрозумілим, на що Москва може погодитися. Кремль, як і раніше, побоюється розпочинати війну в Україні, розуміючи, що це призведе до хворобливих санкцій Заходу і викличе запеклу опозицію на місцях, за словами людей, близьких до керівництва. Але будь-яка спроба Києва виступити проти сепаратистських регіонів спричинить переважну реакцію з боку Росії, за словами високопосадовців", – резюмує Bloomber.

Ситуація