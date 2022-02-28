"В рай вас не пустять": бійці "Азова" зустрінуть "кадировців" кулями з салом (відео)

Українці зустрічатимуть "кадировців" кулями із салом

Військовослужбовці з полку "Азов" Національної гвардії України готуються боротися з чеченськими підрозділами "кадировців", що входять до складу армії РФ, використовуючи кулі, змащені салом. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі лідер організації "Національний корпус" та перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький.

На ролику видно, як військовий заряджає магазин автомата патронами, попередньо змащуючи кулі шматком сала.

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"Шановні друзі-мусульмани, до раю, в нашій країні вас не пустять. Їдьте додому, будь ласка", – каже боєць "Азова".

Зазначимо, що згідно з Ісламом мусульманам не можна їсти свинину. Заборона ґрунтується на священному писанні – Корані та головна ідея, яка там культивується, полягає в тому, що м'ясо та інші продукти з цієї тварини "нечисті". Відповідно, мусульмани, які вживають їх у їжу – теж не чисті.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові знищилипідрозділ чеченських бойовиків разом з відомим кадировським командиром. Командир Магомед Тушаєв командував 141 моторизованим полком Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

Також ми інформували, що українські розвідники перехопили розмови бойовиків, т.з. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.