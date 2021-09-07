У Раді вишикувалася черга з журналістів, перший прийшов о 6-й ранку (фото)

/ Фото: Сьогодні

Сьогодні разом з шостою сесією Верховної Ради відкриваються і кулуари парламенту для журналістів, але в обмеженій кількості. Відповідне розпорядження підписав голова ВР Дмитро Разумков. Вже з самого ранку там вишикувалася черга з представників ЗМІ.

У розпорядженні вказується, що до кулуарів на другому поверсі пускатимуть не більше 40 журналістів, до ложі преси в сесійній залі – не більше 30, до пресцентру на третьому поверсі – 120 осіб.

До кулуарів на другому поверсі допускається не більше однієї знімальної групи (до 2 осіб) від телеканалів, від інформагентств (в тому числі фотокореспондентів) – до 2 осіб, від інших видань – по одній людині.

Як пише Страна.ua, вже з самого ранку сьогодні у парламенті вишикувалася велика черга з журналістів, які хотіли потрапити до кулуарів на другому поверсі, а перша людина зайняла чергу взагалі о 6-й годині ранку. Пропускають туди в порядку живої черги: 22 особи від телеканалів, 18 – фотографи й інші ЗМІ.

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Журналісти намагаються потрапити до кулуаріви. Фото: Страна.ua

Також наголошується, що журналісти матимуть доступ лише до одного з трьох виходів із сесійної зали – з боку ОПЗЖ (синя стрілка).

Журналісти "чергуватимуть" біля правого виходу із зали. Фото: Страна.ua

ЗМІ не пускали до кулуарів півтора року

У березні минулого року Разумков закрив журналістам доступ до кулуарів парламенту через пандемію коронавірусу. Планувалося, що тимчасові обмеження діятимуть до 3 квітня, проте через ситуацію з COVID-19 в країні їх продовжували.

Згідно з рішенням Разумкова, журналісти могли працювати в Раді виключно у пресцентрі на третьому поверсі будівлі парламенту.

Голова парламенту Дмитро Разумков напередодні говорив, що в Раді сьогодні акредитовано понад 3 тис. осіб. Об'єктивно за цей проміжок часу одночасно максимально було 120, в щоденному режимі – близько 80 журналістів, які по черзі перебували в стінах Верховної Ради.

Як повідомляли новини "Сьогодні", голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що Рада може розглянути відставки в Кабміні наприкінці вересня.

В свою чергу Разумков відповів на запитання, чи будуть дострокові вибори. Голова парламенту України вважає, що коаліція здатна далі працювати.