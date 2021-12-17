У Раді зіграли український світовий хіт – відео

У Раді відбувся камерний концерт Kyiv Symphony Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

З самого ранку в кулуарах парламенту перед засіданням ВР розпочався концерт симфонічного оркестру. Про це у Telegram-каналі повідомляє " Україна 24 ".

Музиканти оркестру Kyiv Sympony Orchestra розташувалися неподалік студії каналу "Рада". Вони виконали два твори – "Щедрик" в обробці Маршала Файна (на музику Миколи Леонтовича) та Симфонію Максима Березовського.

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Водночас, коментуючи концерт, депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко опублікував фото у Telegram з контрабасом, та у жартівливій формі закликав президента України Володимира Зеленського "нести піаніно".

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"Володимире Олександровичу, тягніть піаніно, ми готові))))", – написав нардеп.

Концерт було організовано на честь 276-річчя композитора Максима Березовського.

Крім того, 17 грудня у депутатів останній робочий день у Раді цього року.

Також ми писали про те, що 16 грудня Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко дала "майстер-клас" гри на акустичній ударній установці .

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Депутати продовжили собі канікули

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення шостої сесії парламенту дев'ятого скликання, відклавши пленарні засідання ще на тиждень. Перші пленарні засідання Верховної Ради після Нового року відбудуться з 24 до 28 січня. На тиждень з 17 по 21 січня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). 28 січня Рада закриє поточну сесію, нова сесія розпочнеться з 1 лютого.