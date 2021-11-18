У Раді пропонують заборонити табори біженців в Україні

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №6312 "Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Завданням цього закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених людина від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців на території України.
Законом пропонується
- Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей Криму
- Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України та затримані при такій спробі, будуть позбавлені права на набуття статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, та видворяються з території країни
- Таким особам заборонено в'їзд на територію України строк від шести місяців до трьох років.
- Державним органам та органам місцевого самоврядування заборонено укладати угоди та угоди про розміщення таборів біженців.
- Здійснюватиме контроль МВС.
Україна зміцнює кордони
Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
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Крім того, у кількох громадах Волині через напруження на українсько-білоруському кордоні мають намір вручити повістки резервістам.
Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін заявив, що вторгнення біженців через українські кордони є цілком реальним, тому наша країна має бути готова