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У Раді пропонують заборонити табори біженців в Україні

Наталія Магдик
18 листопада, 13:36
Контролюватиме виконання закону буде МВС

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №6312 "Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Завданням цього закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених людина від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців на території України.

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Законом пропонується

  • Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей Криму
  • Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України та затримані при такій спробі, будуть позбавлені права на набуття статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, та видворяються з території країни
  • Таким особам заборонено в'їзд на територію України строк від шести місяців до трьох років.
  • Державним органам та органам місцевого самоврядування заборонено укладати угоди та угоди про розміщення таборів біженців.
  • Здійснюватиме контроль МВС.

Україна зміцнює кордони

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

На Рівненщині поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю через загрозу "прориву" мігрантів

Крім того, у кількох громадах Волині через напруження на українсько-білоруському кордоні мають намір вручити повістки резервістам.

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Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін заявив, що вторгнення біженців через українські кордони є цілком реальним, тому наша країна має бути готова