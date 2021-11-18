У Раді "пожежа" – депутатів затягнуло димом (відео)

Задимілося одне місце народного депутата / Колаж "Сьогодні"
У сесійній залі Верховної Ради сталася пожежа. Зайнялася система для голосування народного депутата Артема Нагаєвського.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі народний депутат Олександр Качура.
Надзвичайна подія у Раді
"Такого турборежиму знову не витримала система Рада. Пульт депутата Артема Нагаєвського задимився і почав плавитися. Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння. Чергове підтвердження того, що настав час міняти систему на нову або переходити на голосування руками", – написав Качура.
- У березні аналогічна НП сталася з пультом для голосування в одного з народних депутатів із фракції "Голос".
- У цей же період біля пультів для голосування у Раді встановили сенсорні кнопки, які не можна відпускати до кінця голосування, доки результати не висвітляться на табло. Це унеможливлює проголосування за іншу людину.