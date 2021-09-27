У німецький парламент вперше увійдуть жінки-трансгендери (фото)

Гансерер (ліворуч) і Славік (праворуч) представляють партію "Зелених". Фото: колаж "Сьогодні"

У Бундестаг уперше в історії Німеччини увійдуть дві жінки-трансгендери. Обидві вони представляють партію "Зелених".

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

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Йдеться про Тессу Гансерер. Вона набрала 22,6 відсотка голосів виборців. За словами 44-річної Гансерер, це "чудовий результат", який є ознакою відкритого і терпимого суспільства.

"Від щирого серця дякую вам за довіру, виявлену виборцями. Я все ще вражена, але я дійсно з нетерпінням чекаю нової роботи в Берліні!" - написала Гансерер у Twitter.

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Тесса Гансерер подякувала виборцям за довіру. Фото: Twitter

Другим депутатом-трансгендером у Бундестазі стане Ніке Славік, також обрана від "Зелених" у виборчому окрузі Леверкузен – Кельн IV. Вона вже назвала підсумок голосування "історичним" і зазначила, що все ще не може повірити в своє обрання в Бундестаг.

"Божевілля! Я досі не можу в це повірити, але з цим історичним результатом виборів я обов'язково буду членом наступного Бундестагу. Дякую, дякую, дякую всім, хто підтримав мене і проголосував за "Зелених" сьогодні", – написала вона в Facebook.

Ніке Славік радіє перемозі. Фото: Twitter

Як зазначає Der Tagesspiegel, раніше в Бундестазі був тільки один трансгендер – Крістіан Шенк. Однак він покинув парламент після закінчення своїх повноважень у 2002 році.

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Що відомо про Тессу

Тесса Гансерер – представниця парламенту Баварії, яка раніше була відома як депутат Маркус Гансерер.

Вперше 41-річний Маркус Гансерер заявив про те, що є трансгендером, у листопаді 2018 року. Однак тоді він зазначав, що в ньому співіснують дві гендерні ідентичності – чоловіча і жіноча, і не демонстрував жіночий образ в парламенті.

Тесса зробила камінгаут в 2019-му у віці 41 рік.

Вона виступає за зміну загальнонаціонального законодавства про транссексуалів і їхні права. На її думку, у громадян ФРН має бути право вже після народження змінити стать у паспорті.

Два роки Тессі треба було, щоб зізнатися дружині, і 10 років – щоб зробити камінгаут.

Раніше ми повідомляли, що в 2021 році трансгендер вперше в історії увійшов до уряду США.

Також нагадаємо, перша спортсменка-трансгендер провалилася на Олімпіаді.