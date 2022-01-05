У небі над Донецькою областю помітили літаки НАТО

Повітряна розвідка НАТО вивчила позиції бойовиків на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

Повітряна розвідка НАТО, яка на запрошення уряду України літає в нашому повітряному просторі з кінця грудня, дісталася вже Києва та інших великих міст України, а також вчергове перевірила позиції бойовиків. 5 січня у нашому небі були помічені Boeing RC-135W Rivet Joint та Boeing E-8C.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на публічний веб-сервіс, що дозволяє в реальному часі спостерігати за становищем повітряних суден – Flightradar24.

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Що відомо

Один літак Військово-повітряних сил США вилетів із території Британії, а інший – із Німеччини.

За даними радарів, Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11 пролетів над Києвом, після цього промоніторував ситуацію на півдні України, і, судячи з карти, вже повернувся до Великої Британії.

Водночас, Boeing E-8C пролетів над столицею України, далі пройшов через Полтавську область і здійснив кілька кіл над кордоном Дніпропетровської та Донецької областей.

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Boeing RC-135 – це сімейство великих американських стратегічних літаків-розвідників, які використовуються арміями США та Великої Британії. Модифікація Rivet Joint оснащена набором датчиків, які виявляють, ідентифікують та визначають місцезнаходження сигналів по всьому електромагнітному спектру. На борту може перебувати до 30 людей, включаючи екіпаж, офіцерів радіоелектронної боротьби, операторів розвідки та техніків.

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