У НАТО дали важливу обіцянку Україні напередодні переговорів з Росією

Столтенберг пообіцяв Україні підтримку. Колаж "Сьогодні"

На фоні сьогоднішніх переговорів Росія-США, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову запевнив, що Альянс не піде на компроміс з Москвою і не пожертвує членством України у військово-політичному блоці.

Про це він сказав перед засіданням комісії Україна-НАТО. Європейська правда.

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На спільній з віцепрем'єр-міністром з питань євроінтеграції Ольгою Стафанишиною він чітко дав зрозуміти, що лише Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готова до членства.

"Ми дуже чітко заявляли, що не підемо на компроміс стосовно права жодної держави в Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо домовленостей про безпеку, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", – сказав Столтенберг.

Також генсек наголосив, що у НАТО не забули про своє рішення на Бухарестському саміті у 2008 році, коли пообіцяли, що Україна таки в майбутньому стане членом Альянсу.

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"Ми зберігаємо прихильність до цього рішення, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", – зазначив генсек.

НАТО не відмовиться від України, незважаючи на ультиматум Кремля

Сьогодні в Женеві почалися переговори США і РФ щодо ультиматуму Путіна. Москва вимагає не пускати України до НАТО, а також у принципі нерозширення Альянсу. Такі самі переговори відбудуться 12 листопада між РФ та НАТО, а 13-го – Росія-ОБСЄ.

Нещодавно Столтенберг заявляв, що НАТО готується до агресії РФ проти України. Іншими словами, Альянс практично відмовив Москві у задоволенні вимог про нерозширення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що Росія приставила пістолет до голови України зі 100 000 військовослужбовцями біля її кордонів. Вашингтон знає, що будь-якої миті Кремль може збільшити війська на нашому кордоні.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав виконати обіцянку, яку було надано Україні у 2008 році. Також він пояснив, що робити Заходу з ультиматумом Путіна.

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