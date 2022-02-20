У МЗС Британії заявили про наближення найгіршого сценарію вторгнення Росії в Україну

Трас заявила, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію/Фото: колаж: "Сьогодні"
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас під час Мюнхенської конференції заявила, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення, тоді як Європа — з однією з найнебезпечніших ситуацій з безпекою з початку XX століття.
Про це пише The Guardian.
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"Нам потрібно підготуватися до найгіршого сценарію, і цей найгірший сценарій може відбутися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад — вони хочуть повернутися у 1990-ті роки і раніше", — заявила Трасс.
За її словами, протягом останнього тиждень відбулося подвоєння дезінформації, а також "операції під чужим прапором на Донбасі".
"Боюся, Росія показала несерйозне ставлення до дипломатії. ... Ми повинні бути сильними, тому що це єдине, що розуміє Росія", — наголосила Трасс.
Загроза нападу Росії
Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.
- Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
- Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.
- На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.