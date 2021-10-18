У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера Павлова

Фото з місця події / Колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі знайшли мертвим Андрія Павлова – молодшого брата мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні з невстановлених причин.

Що відомо

Телеграм канал "Блог Кривого Ріга" повідомляє, що брат Костянтина Павлова Андрій Павлов був знайдений мертвим у власній квартирі близько 18:00 вечора. Виявили його друзі, які зайшли провідати його.

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"За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. На даний момент в квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії. За словами очевидців, ще вранці Андрій Павлов був живий. Наразі розглядають кілька версій причини смерті: зловживання алкогольними напоями і ускладнення пов'язані з COVID-19. Вранці Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття", – повідомляється на телеграм-каналі.

Офіційні дані

Національна поліція Дніпропетровської області повідомила, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його повідати.

"Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. Коли знайомий приїхав, то людина вже був мертвою. У поліцію надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в повідомленні поліції.

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Що відомо про Костянтина Павлова?