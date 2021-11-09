У Києві прощаються із легендарним ексдепутатом Звягільським (фото)

Попрощатися з Юхимом Звягільським прийшли нардепи та його колеги / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у приміщенні клубу Кабінету міністрів проходить церемонія прощання з народним депутатом восьми скликань, в.о. прем'єр-міністра України (1993-1994) Юхимом Звягільським. Про це пише Страна.

Попрощатися з політиком прийшли мер Києва Віталій Кличко, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль народний депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко, колишні нардепи від Партії регіонів Анатолій Близнюк, Тетяна Бахтєва, Ганна Герман, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та інші.

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Попрощатися прийшло багато політиків. Фото Страна

Ексдепутату було 88 років. Фото KP.ua

Вшанувати пам'ять прийшов Олексій Корнієнко. Фото KP.ua

Мер Києва Віталій Кличко прийшов попрощатися із ексдепутатом. Фото KP.ua

Нагадаємо, колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер 6 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Що відомо про Звягільського