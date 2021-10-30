У Києві "червоний режим" діятиме лише для невакцинованих – Кличко

Віталій Кличко заявив, що у Києві повністю вакциновано понад 1 млн осіб / Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що локдаун 1 листопада стосуватиметься лише невакцинованих киян та гостей столиці.

Про це політик повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Заборони не всім

"Я хочу ще раз наголосити: що зараз локдаун у місті Києві діятиме лише для тих людей, які не вакциновані. Ті, хто вакцинований, можуть вільно себе почувати", – заявив Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

При цьому градоначальник зазначив, що Київ є лідером із вакцинації в Україні.

"Місто Київ із вакцинації зараз лідирує. У нас вакциновано понад 2,2 млн людей однією дозою, з них 1 150 тисяч мають по дві дози", – запевнив Кличко.

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Висока смертність

При цьому мер Києва заявив, що у місті погана статистика зі смертністю хворих на коронавірус, хоча кисню достатньо.

"У Києві дуже погана зараз статистика і з 1 листопада місто входить до "червоної зони". Враховуючи те, що минулими днями помирали по 40-45 людей і завтра статистика вийде, що за сьогодні у Києві померло 54 людини, ситуація вкрай складна. Ми робимо все для того, щоб допомагати з київського бюджету лікарям, мотивуючи їх, купуємо кисень. У нас проблем поки що немає, ситуація досить напружена, проте ми зараз всі концентруємось і маємо працювати разом. Розраховуємо на те, що зможемо співпрацювати з поліцією для виконання ключових правил, прописаних і з проїздом у транспорті, і з відвідуванням різних закладів", – сказав Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

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Ситуація у Києві