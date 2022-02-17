У Києві димилося посольство Росії: палили секретні документи? (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Над посольством Російської Федерації в Києві вчора помітили білий дим, який піднімався над будівлею на Повітрофлотському проспекті, 27. Користувачі соціальних мереж припускають, що в будівлі могли спалювати документи.
"Навряд чи там тривав якийсь виїзний конклав. Швидше за все, у посольстві знищували документи", – написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Що кажуть пожежники
У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що їм не надходили заявки про пожежу у посольстві Російської Федерації.
"На відео, яке опубліковано в соціальних мережах, видно, що дим іде з труби. Якщо нас викличуть, то ми можемо приїхати для перевірки об'єкта. Звичайно, якщо нас туди пустять", — повідомили у ДСНС Києва.
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