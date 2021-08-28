В очах Путіна ніхто й ніколи не побачить миру. Яценюк відреагував на обстріли Авдіївки

Яценюк вважає, що Москва повинна не лише піти з окупованих територій України, а й заплатити за всі збитки/Фото: колаж "Сьогодні"

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обстрілу бойовиками Авдіївки заявив, що "Нормандській четвірці" не вдасться досягти відчутного прогресу, оскільки президент Росії Володимир Путін не готовий до миру.

Про це він написав у Facebook:

Він звернув увагу, що через артилерійські обстріли з окупованих Росією територій Донеччини "Укрзалізниця" припинила рух потягів до залізничної станції Авдіївка.

"В очах Путіна ніхто й ніколи не побачить миру. Це аксіома. Наївні публічні заяви, що найближчими тижнями Нормандській четвірці вдасться досягти відчутного прогресу, – марні й безвідповідальні. Москва свідомо і регулярно порушує режим припинення вогню, гинуть українські воїни, існує постійна загроза для цивільного населення на вільній прифронтовій території", – наголосив Яценюк.

Також він дійшов до висновку, що мирне врегулювання на Донбасі нашвидкуруч не вийде.

"Росія просто так не піде ні з Донеччини та Луганщини, ні з Криму. Лише під тиском примусу з боку України і міжнародного співтовариства", – написав лідер "Народного фронту".

Таким чином, на думку Яценюка, Москва повинна не лише піти з окупованих територій України, а й заплатити за всі збитки, завдані нашій державі та українським громадянам.

"Такі рішення з наскоку не готуються. Вони потребують тривалої і скрупульозної підготовки. Про вибори на деокупованих територіях поговоримо лише після вирішення ось цих базових питань – безумовного звільнення захоплених територій і розплати загарбника за страшні злочини", – вважає Яценюк.

Рік режиму припинення вогню

27 липня набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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