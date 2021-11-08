У чому фокус? Корбан пояснив, як Коломойський заробить, якщо візьме у держави 30 млрд і у ту ж мить поверне назад

Виявляється, Геннадія Корбана, який дав нещодавно гучне інтерв'ю "Цензору", не всі зрозуміли. Навіть деякі економісти збентежені. Корбану довелося ще раз докладно пояснити її суть в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим". "Сьогодні" спробує коротко пояснити, в чому тут фокус.

З чого все почалося?

"Укрнафта" – компанія, 51% акцій якої належать державі. У 2004-2006 роках Кабмін викуповував у "Укрнафти" газ за низькими цінами і витрачав на потреби населення.

"Ігор Валерійович як міноритарний акціонер "Укрнафти" вирішив, що це не цілком справедливо, – пояснив Корбан в ефірі "Реальної політики". – У 2009 році було отримано рішення Верховного суду. Зрозуміло, що реалізувати це рішення було неможливо. За всіх урядів, які були до сьогодні, це було неможливо, бо насамперед газ – це товар із невизначеними родовими ознаками. Якщо його вже реалізовано, то єдине, на що могла претендувати "Укрнафта" – це на грошову компенсацію за тією ціною, за якою він був реалізований у той період. Однак було отримано унікальне рішення, я вважаю, воно визначило обсяг компенсації – у розмірі обсягу газу 2 мільярди куб. м. Сьогодні дуже гарна ціна на газ на світовому ринку. І сьогодні, очевидно, у Коломойського з'явилася можливість реалізувати цю схему на шкоду державі."

Якщо те, що говорить Корбан, правда, то Коломойський отримав можливість взяти за газ, проданий 2006 року за ціною 315 грн. за куб. м, зовсім інші гроші як компенсацію. Ціна газу на європейському ринку зараз близько 1000 дол. Але фокус Коломойського не в цьому. Фокус ще складніший.

Що пропонує Коломойський?

"Укрнафта" має податкову заборгованість, починаючи з 2014 року – близько 30 млрд. грн. Коломойський запропонував такий трюк: "Нафтогаз" отримує від Кабміну гроші як передоплату за газ, який буде видобуто на українських родовищах у майбутньому. Із цих коштів "Нафтогаз" перераховує "Укрнафті" компенсацію за її газ, забраний у 2006 році. Вийде теж десь 30 млрд. "Укрнафта" одразу повертає ці кошти назад – до бюджету, звільняючись від боргів. Виходить такий ось прогін грошей по колу. У результаті – всі по нулях.

Начебто все зрозуміло. Окрім одного: у чому тут інтерес Коломойського?

"Ви дивітесь не туди"

Тут все як і має бути у випадку з фокусами. Ви дивитеся не туди. Усі шукають, що не так із прогонкою коштів із держбюджету через рахунки "Нафтогазу" та "Укрнафти" – назад до держбюджету . З цих коштів до рук Коломойського ніщо не потрапить. Просто у Коломойського вже є інші 30 млрд. Так виходить, принаймні, якщо слідувати логіці Корбана.

"Це не просто прогін грошей. Адже є ще 30 млрд. податків державі, які не були сплачені. А були оптимізовані та виведені з держкомпанії", – пояснює Корбан.

Чому це все погано?

Україна зараз у дуже складному стані: газ на світовому ринку подорожчав у рази. У деяких сферах його можна замінити вугіллям, яке теж подорожчало, але не так сильно. Однак Росія зупинила постачання власного вугілля та транзит вугілля в Україну з Казахстану. Це не просто "проблемка", а надзвичайна ситуація.

І в умовах цього НП олігарх, близький до влади, грає проти українців. Є ризик, що громадяни України залишаться взимку без світла та опалення. А Коломойський легалізує ще 30 мільярдів. Причому, зробить це згідно домовленностей з владою.

"Є якась політична воля"

Тут є ще одне ключове питання: як так, що компанією "Укрнафта", 51% якої належить державі, управляє Коломойський, який є лише міноритарним акціонером?