У Британії готові підтримати відмову України від НАТО

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Велика Британія підтримає рішення України відмовитися від вступу до НАТО, якщо воно буде прийнято. Про це заявив голова британського Міноборони Джеймс Гіппі в ефірі телеканалу Sky News.
Так міністр прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.
"Будь-які дипломатичні рішення не повинні ставити під загрозу суверенітет України. Але якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це. Рішення має залишатися за українським урядом", – сказав він.
Що сказав Пристайко
Посол України у Великій Британії сказав в інтерв'ю, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна могла б бути змушена відмовитися від вступу до НАТО.
"Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – сказав Пристайко.
Прессекретар президента Володимира Зеленського заявив, що послу у Великій Британії варто пояснити, що він мав на увазі, говорячи про членство в НАТО.
"Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні", – зауважив він.
Никифоров наголосив, що північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом України.
Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив у коментарі "Сьогодні", що слова Вадима Пристайка вирвані з контексту. За словами спікера, Пристайко "справедливо зазначив" в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена у Конституції України.
Росія проти України в НАТО
- Росія зажадала від НАТО відмовитись від розширення і в жодному разі не приймати Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.