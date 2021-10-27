У Apple повернули Крим Україні

Карта з помилкою проіснувала недовго / Колаж "Сьогодні"

Україні вдалося добитися від компанії Apple приведення своєї політичної карти світу, яка використовується у додатку Apple Music for Artists, у відповідність до міжнародного законодавства. У додатку Apple Music for Artists було виправлено карту, де півострів Крим виявився частиною Російської Федерації.

Про це повідомляє посольство України у США на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим – це Україна", – йдеться у повідомленні дипмісії.

Боротьба за карти

Київ уважно відстежує ситуацію з тим, як світові компанії зображують анексований Росією у 2014 році півострів Крим.

Паралельно цим займається і Москва, чинячи тиск на міжнародні компанії.

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