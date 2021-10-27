У Apple повернули Крим Україні

Карта з помилкою проіснувала недовго / Колаж "Сьогодні"
Україні вдалося добитися від компанії Apple приведення своєї політичної карти світу, яка використовується у додатку Apple Music for Artists, у відповідність до міжнародного законодавства. У додатку Apple Music for Artists було виправлено карту, де півострів Крим виявився частиною Російської Федерації.
Про це повідомляє посольство України у США на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим – це Україна", – йдеться у повідомленні дипмісії.
Боротьба за карти
Київ уважно відстежує ситуацію з тим, як світові компанії зображують анексований Росією у 2014 році півострів Крим.
Паралельно цим займається і Москва, чинячи тиск на міжнародні компанії.
- Наприклад, днями депутати Держдуми вимагали від компанії Google коректно, на їхню думку, відобразити на Google-картах Крим, Севастополь та Курильські острови.
- У 2019 році Посольство Росії у Великій Британії опублікувало карту, де Крим позначений територією України. Тоді МЗС України помітив це і подякував росіянам за визнання очевидного факту.
- Однак тоді ж американська газета The New York Times дозволила собі публікацію карти з російським Кримом в одній зі своїх статей на сайті.
- Був факт, коли карти без анексованого півострова в шкільних щоденниках продавалися у мережі гіпермаркетів METRO.