"Вже вирішене питання": Гордон назвав несподіваного кандидата на зміну Зеленському

Єрмака (ліворуч) можуть відправити на вибори. Колаж "Сьогодні"

Якщо справи президента Володимира Зеленського під час нинішньої каденції підуть зовсім погано, він може висунути на наступних президентських виборах керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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Він зазначив, що Єрмак є найвпливовішим керівником ОПУ за всю історію, оскільки президент перебуває у великій залежності від нього. І цілком можливо, що вони між собою вже домовилися щодо наступних виборів.

"Я вважаю, що в разі невдачі Володимира Зеленського в першій каденції... а наявна вже невдача – я вже не знаю, що має статися, щоб був успіх... Ось у разі невдачі, я думаю, Андрій Єрмак піде від імені президента на вибори президента. Я думаю, що це у них вирішене питання. Мені здається, що президент уже давно не розуміє виборців. Якби він розумів виборців, то звертався б до них після чергового провалу та щось говорив. Він же нічого не каже", – сказав Гордон.

Другий президентський строк Зеленського буде?