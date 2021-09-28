У Байдена ведуть переговори з Росією щодо військових об'єктів – гучне звинувачення в Конгресі США

Республіканці Конгресу США застерігають від посилення військової координації з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери республіканців в палаті представників і сенаті США висловили стурбованість планами Пентагону посилити координацію між американськими і російськими військовими.

Про це повідомляє The Hill.

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"Ми глибоко стурбовані, дізнавшись з повідомлень преси, що ваша адміністрація веде переговори з Російською Федерацією про те, щоб забезпечити доступ до російських військових об'єктів в країнах Центральної Азії і потенційно вступити в ту чи іншу форму військового співробітництва щодо боротьби з тероризмом з росіянами", – цитує видання лист законодавців міністру оборони Ллойду Остіну і державному секретарю Ентоні Блінкену.

За їхніми словами, запрошення Росії до дискусій не сприятиме досягненню життєво важливих цілей США в боротьбі з тероризмом, і це не шлях до "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, яких, як стверджує адміністрація Байдена, вона хоче.

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На думку законодавців, Москва "більше стурбована збором розвідданих про США і наших союзників", ніж допомогою в запобіганні терористичних загроз чи конфліктів. Така взаємодія навпаки може мати негативні наслідки.

Республіканці вказали на роль Росії в наданні допомоги "жорстокому режиму Асада" в Сирії та на підтримку талібів.

До того ж, пишуть конгресмени, будь-який крок з координації доступу до військових баз або операцій з Росією "ризикує порушити юридичну заборону на військове співробітництво між США і Росією", введену в 2016 році.

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Законодавці вимагають пояснень

Законодавці також зажадали "негайного брифінгу" від Державного департаменту і Міністерства оборони про нещодавню зустріч голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марка Міллі з начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, плани адміністрації президента Джо Байдена щодо боротьби з тероризмом в Центральній Азії та будь-яких переговорів або координації з Росією за такими планами.

Під листом підписалися сенатори Джеймс Ріш і Джеймс Інхоф, а також члени палати представників Майкл Маккол і Майк Роджерс.

Що відомо

Начальник штабу ЗС США Марк Міллі минулої середи, 22 вересня, в Гельсінкі зустрівся з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

За даними видання The Wall Street Journal, Міллі обговорив зі своїм російським колегою можливість використання російських військових баз у Центральній Азії для реагування на будь-які терористичні загрози, що виникають в Афганістані. Як уточнює газета, Герасимов не дав Міллі конкретної відповіді.

Зазначається, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США, підняв цю тему на прохання співробітників Ради національної безпеки президента Байдена.

Як повідомляло раніше агентство Associated Press, Міллі після завершення поїздки країнами Європи заявив журналістам, що США потрібно подумати про те, щоб розширювати контакти з Росією військовою лінією.

"Головний американський воєначальник заявив, що США слід пошукати способи розширення контактів військовою лінією з Росією. Зокрема, могло йтися про те, щоб допускати спостерігачів на військові навчання один одного", – передавало агентство.

Американський генерал пояснив, що на даному етапі контакти з РФ військовою лінією проходять тільки на найвищому рівні: крім Міллі, цим займаються глава Пентагону, командувач силами НАТО в Європі. На думку Міллі, США слід подумати про доцільність дозволити контакти з РФ і для воєначальників нижчого рівня.

Імпічмент Байдену

Раніше ми повідомляли, що нещодавно конгресмен запропонував оголосити імпічмент президенту США Джо Байдену. Член Палати представників США від штату Огайо Боб Гіббс (республіканець) представив відповідну резолюцію, яку вже підтримали чотири представники Республіканської партії.

Претензії до президента США:

Перша, і головна стаття в резолюції про імпічмент – хаотичний відхід з Афганістану, в ході якого підконтрольний Вашингтону уряд Афганістану знищився й до влади повернулися ісламісти руху "Талібан". Тут, на думку республіканців, Байден порушив свою конституційну присягу "сумлінно виконувати обов'язки президента США".

Друга стаття стосується того, що Байден зупинив будівництво прикордонної стіни з Мексикою, що поклало кінець проєкту, розпочатого Дональдом Трампом. Це нібито порушує присягу Байдена в розділі захисту американських громадян, їхньої безпеки і благополуччя.

Третя стаття звинувачує Байдена в порушенні принципу поділу гілок влади шляхом продовження федерального мораторію на виселення орендарів-боржників в період пандемії, незважаючи на чітке попередження Верховного суду США. Суд постановив, що це необхідно робити через рішення Конгресу. Конгрес не зміг продовжити мораторій на виселення і тоді це зробив Байден своїм указом.

Боб Гіббс визнає, що, оскільки в Палаті представників більшість за Демократичну партію, то шанси на затвердження резолюції незначні. Але, за словами Гіббса, всім має бути зрозуміло, що підняті в документі порушення не залишаться без уваги й надалі.

Також нагадаємо, в березні президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, що викликало обурення в Москві. У Держдумі це охрестили образою всіх росіян.