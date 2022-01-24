Померла дружина Януковича

Людмила Янукович Фото: колаж "Сьогодні"

Померла дружина колишнього президента України Віктора Януковича – Людмила Янукович.

Про це повідомив у Telegram політтехнолог та блогер Володимир Петров.

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"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди було шкода цієї, по суті, беззлобної простої донецької баби, в якої в житті склалося все надто добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї впало", написав він.

Крім Петрова ніхто про смерть дружини президента-втікача, не повідомляв. Тільки пізніше український блогер і публіцист Катерина Золотарьова опублікувала пост у Telegram про нібито смерть Людмили Янукович.

"Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи це правда, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батю, я стараюсь" – ось у цьому вся вона. Нехитра і добродушна, яка поховала зовсім ще молодого й улюбленого сина, – йдеться у повідомленні.

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У Януковича випустили спростування

Прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасир спростував інформацію про смерть дружини експрезидента-втікача Людмили Янукович.

"Інформація про смерть Людмили Янукович – брехня. Розповсюджувана окремими безвідповідальними персонами інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше, ніж чорний піар. Про сім'ю Януковичів якої брехні тільки не писали. Але подібне переходить усі людські межі. Своєю чергою, бажаємо Людмилі Олександрівні і всім міцного здоров'я", – зазначив він.

Біографія Людмили Янукович

Народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому, Донецька область.

Батько Олександр Настенко працював на цементному заводі. Мати, Валентина Василівна Давидова (14.09.1928 — 28.04.2009) — була юристом за освітою, за станом здоров'я (інвалід першої групи, понад 20 років пересувалася в інвалідному візку) переїхала до міста Красногорівка Донецької області, коли не могла підніматися в будинку в Єнакієвому, де жили раніше Януковичі. Зять купив у 1978 році їй невеликий будинок із 15 сотками землі.

1966 року Людмила Настенко закінчила Єнакіївську школу № 1. Потім закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "інженер-будівельник".

Працювала на виробництві, у проєктно-кошторисному бюро при Єнакіївському металургійному заводі. Була спеціалістом тресту "Єнакіївметалургбуд".

Вийшла заміж за Віктора Януковича у листопаді 1971 року. Вінчалися 19 вересня 1997 року. У них із Віктором Януковичем двоє дітей (сини Олександр та Віктор (загинув)) та три онуки. Після перемоги на виборах Віктор Янукович сказав, що його дружина не змінюватиме звичного способу життя на світські раути першої леді.

Після втечі Януковича до Росії у 2014 році Людмила Янукович переїхала до Криму, де мешкала у селищі Отрадне.

Людмила Янукович – пенсіонерка, займалася благодійністю, допомагала дитячим будинкам. У травні 2010 року першу леді України Людмилу Янукович зарахували до лав клубу українських інтелектуалів та аристократів "Інтелігент".

Раніше ми повідомляли, що ЗМІ дізналися про шикарне життя дружини Януковича .

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Також нагадаємо, у січні 2019 року суд визнав Віктора Януковича винним у держзраді. У справі ексгаранта пройшла майже сотня судових засідань, а обсяг провадження становив 100 томів. У результаті втікачеві дали 13 років ув'язнення.