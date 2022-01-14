Після звільнення Леонід Деркач отримав право носіння воєнної форми / Колаж "Сьогодні"
Помер голова СБУ часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач. Про це написав його син народний депутат Андрій Деркач. Відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.
"З земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поряд", – написав Андрій Деркач.
Спогади сина
"Батько виріс у суворі роки війни. Саме це важке життя навчило його бути будівельником. Він завжди цінував працю людей і намагався бути справедливим. Він був творцем! Будував він бойовий ракетний комплекс або створював митну систему і до сьогоднішнього дня пам'ятав усе, що він зробив і створив, чи захищав країну, будучи офіцером КДБ, або, пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх і внутрішніх загроз... він завжди був творцем... Він був і буде прикладом. Це про нього. Про мого тата", – написав Андрій Деркач.
Біографія
- Леонід Васильович Деркач народився 19 липня 1939 року у Дніпропетровську.
- Трудовий шлях розпочав у 1957 році на підприємстві ракетної промисловості п/с 186 (Південному машинобудівному заводі), де він працював слюсарем.
- З березня 1972 року був зарахований до Управління КДБ УРСР у Дніпропетровській області, де був оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим відділу, начальником відділення. 1973 року закінчив Вищі курси КДБ.
- 1991 року був призначений заступником начальника Дніпропетровського обласного управління Служби безпеки України.
- З липня 1995 року обійняв посаду голова Державного митного комітету України. У лютому 1996 року був введений до складу Координаційного комітету України з боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
- З квітня 1998 року до лютого 2001 року був головою Служби безпеки України.
- З квітня 2002 року до 2006 року був народним депутатом України.
- У червні 2006 року пішов з військової служби за станом здоров'я із правом носіння військової форми.